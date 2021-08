PREVISIONI METEOROLOGICHE – Le correnti fresche nei giorni hanno ridimensionato notevolmente le temperature, anche se queste non avevano raggiunto valori molto elevati.

La stagione estiva incomincia a dar segni di stanchezza, l’invecchiamento dell’alta pressione africana ed il suo arretramento favorirà l’arrivo di aria fresca proveniente dalla penisola scandinava e associata a brevi rovesci e temporali. Tutto associato ad un calo termico, più avvertito nella giornata di sabato 28 agosto.

Venerdì 27 agosto giornata all’insegna della variabilità, schiarite alternate ad annuvolamenti, cieli molto nuvolosi o coperti in serata. Temperature mattutine/ pomeridiane comprese tra 18/28°C. Zero termico diurno a 3200 metri. Venti deboli tra Nord e Nord est.

Sabato 28 agosto cieli prevalenza poco nuvolosi al mattino, nubi in aumento dal pomeriggio con piogge, rovesci e temporali. Temperature mattutine/pomeridiane comprese tra 18/25°C. Zero termico diurno in calo fin verso i 2700 metri. Venti deboli al mattino e proveranno da Nord Est, deboli al pomeriggio e proverranno da Sud.

Domenica 29 e lunedì 30 agosto cieli sereni e poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperatura mattutina attorno a 17/18°C, massima tra 29/30°C. Zero termico diurno in rialzo fin verso i 3400 metri. Venti deboli tra Nord e Nord Est.

Fabio Porro