PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo aver infuocato per molte settimane il Sud e le isole maggiori, l’anticiclone africano sposterà il proprio quartier generale sui nostri territori portando l’ondata di caldo più forte di tutta la stagione estiva. Confinate sul Nord Europa le perturbazioni atlantiche, l’alta pressione africana non faticherà a piazzare picchi termici elevati. Ma già dalla serata del Ferragosto si scorgeranno i primi segnali di un cambiamento, quando dall’Atlantico giungerà un fronte perturbato responsabile di alcuni rovesci e temporali.

Bel tempo e caldo fastidioso fino al pomeriggio di domenica 15 agosto. Clima molto caldo e afoso con valori pomeridiani attorno a 33/34°C; valori mattutini elevati oltre 23/24°C. Zero termico diurno oltre 4500 metri. Venti moderati da Sud Ovest, a fine previsione provenienti da Nord. Allerta meteo: afa.

Tendenza per lunedì 16 agosto: nubi in aumento dal pomeriggio, rovesci e temporali in serata. Temperature in calo, massime tra 26/27°C.

Fabio Porro