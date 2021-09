PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione autunnale ha preso avvio da pochi giorni ma le grandi piogge non sembrano arrivare a breve. Alcuni fronti perturbati hanno interessato i nostri territori, limando spesso le temperature ma a cui è seguita sempre una ripresa. Un nuova perturbazione atlantica è in arrivo ma solo a partire dalle prime ore di domenica 26 settembre.

Bel tempo e clima ancora tardo estivo per venerdì 24 e sabato 25 settembre con valori pomeridiani attorno a 25/26°C. Pioggia battente per l’intera giornata di domenica 26 settembre con rovesci e temporali localmente di forte intensità. Temperature in calo, fin verso i 20°C nelle ore pomeridiane; valori mattutini compresi tra 15/18°C.

Zero termico diurno mediamente attorno a 3200 metri. Venti moderati tra Sud Est e Nord Est.

Tendenza per lunedì 27 settembre: bel tempo e clima gradevole.

Fabio Porro