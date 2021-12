PREVISIONI METEOROLOGICHE – Ci avviciniamo alla settimana del Natale e i modelli previsionali tentano di delineare il tempo dei prossimi giorni senza poche difficoltà. Scendono le probabilità di incursione gelida a partire dalla vigilia di Natale, mentre salgono le quotazioni per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Cosa cambierebbe in sostanza? La neve non arriverebbe fino a quote basse, ma rimarrebbe relegata sopra i 1000 metri. Ma la previsione per la settimana di Natale è ancora da raffinare, ne riparleremo…

Bel tempo intanto per l’intero fine settimana, con temperature miti e oltre le medie stagionali. Possibili nebbie e foschie nelle ore più fredde. Temperature mattutine comprese tra 4/5°, massime tra 10/12°C. Zero termico diurno oltre 2700 metri. Venti deboli tra Nord e Nord Est.

Fabio Porro