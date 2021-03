PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana molto fresco rispetto ai giorni precedenti, con il ritorno di alcune precipitazioni e neve a quote collinari. Nella notte tra venerdì e sabato è affluita aria fresca dai Balcani, accompagnata anche da corpi nuvolosi non molto organizzati. Le precipitazioni sono state deboli con la neve che è scesa sotto gli 800 metri e le temperature sono rientrate nei parametri stagionali. Termiche sopra le medie per il mese di marzo, a causa di un flusso mite proveniente dal nord Africa.

Ad inizio settimana si ritornerà a un tempo stabile ma avremo passaggi nuvolosi intervallati a schiarite ampie generose. Temperature mattutine comprese tra 3/4°C, pomeridiane tra 11/14°C. Zero termico diurno oltre 1200 metri. Venti moderati da Nord Est.

Fabio Porro