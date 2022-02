PREVISIONI METEOROLOGICHE – Nessun cambiamento anche per i prossimi giorni, l’alta pressione continua instancabile a bloccare le perturbazioni atlantiche. Siccità ed inquinamento sempre in primo piano: non piove consistentemente da almeno 50 giorni.

Un fronte freddo si addosserà alla catena alpina tra lunedì 31 gennaio e martedì 1° febbraio ma purtroppo ancora senza fenomeni. Si assisterà ad un rinforzo della ventilazione, con le raffiche che potrebbero superare i 50 km/h. Clima secco ovunque, massima attenzione per l’attivazione di incendi boschivi.

Temperature mattutine comprese tra 3/6°C, massime tra 13/15°C. Zero termico diurno in forte rialzo fin verso i 2600 metri. Venti sostenuti provenienti tra Nord e Nord Ovest.

Tendenza per il fine settimana: qualche nube ma ancora nessuna precipitazione.

Fabio Porro