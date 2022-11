PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il fine settimana ha segnato finalmente l’arrivo del vero autunno: pioggia al piano, neve sotto i 2000 metri sui monti ed un calo delle temperature.

Temperature che finalmente sono scese dopo le forti anomalie positive dei giorni scorsi, con i valori pomeridiani simili a quelli estivi. Una perturbazione atlantica ben organizzata è riuscita a spezzare l’egemonia dell’alta pressione africana, ma ad inizio settimana ritornerà ancora seppur un po’ indebolita.

Nubi senza precipitazioni per la giornata di martedì 8 novembre, mentre nella giornata di mercoledì 9 novembre è atteso il transito di un debole sistema perturbato, seppur con precipitazioni scarse e neve oltre 2400 metri. Bel tempo per l’intera giornata di giovedì 10.

Temperature mattutine comprese tra 9/10°, mentre le pomeridiane si assesteranno tra tra i 13 e i 17°C Zero termico diurno in rialzo verso i 3200 metri tra lunedì e martedì, in calo sotto i 2600 metri a partire da mercoledì

Venti dapprima moderati da Nord Est, da mercoledì provenienti da Sud Ovest.

Fabio Porro