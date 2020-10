PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione autunnale dopo alcune fasi perturbate si prende una pausa grazie all’espansione dell’alta pressione di matrice nord africana. Le temperature hanno subito una forte contrazione a causa dell’arrivo di aria fredda dal Nord Europa. Dopo il passaggio perturbato di giovedì scorso il freddo è stato riassorbito velocemente ma è rimasta la neve sui nostri monti.

Ci aspetta un ottimo inizio settimana con cieli in prevalenza sereni, salvo il transito di qualche nube innocua. Aumento della copertura nuvolosa a partire dalla giornata di giovedì 22 ottobre, pioviggini dalla serata.

Le temperature sono in forte ascesa, con valori pomeridiani tra 15/16°C, valori mattutini in ripresa tra 8/9°C.

Zero termico diurno oltre 3800 metri.

Venti deboli in prevalenza provenienti da Nord Est.

Foschie o banchi di nebbia nei fondi valle.

Fabio Porro