PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sulla Lombardia insistono condizioni di tempo stabile e asciutto, soprattutto caratterizzato da temperature superiori alle medie del periodo. Nel fine settimana avremo prevalenza di sole in pianura e variabilità in montagna con qualche isolata pioggia nel pomeriggio. La tendenza successiva è per un progressivo peggioramento per l’avvicinamento di una depressione dalla Spagna, tuttavia con piogge probabili solo da mercoledì.

Venerdì 10 settembre cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, aumento delle nubi alte già dal mattino sui settori occidentali fino a cielo in prevalenza nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in lieve rialzo. Zero termico: attorno a 3400 metri.

Sabato 11 settembre su Alpi e Prealpi moderata attività cumuliforme. Possibili locali rovesci o isolati temporali su Alpi e Prealpi nel pomeriggio-sera, specie settori orientali. Venti deboli sulle Alpi con tendenza a rotazione da nord.

Domenica 12 settembre annuvolamenti diffusi di tipo cumuliforme nel pomeriggio sui rilievi. Possibili brevi rovesci nel pomeriggio su Alpi e Prealpi.

Tendenza: lunedì 13 settembre situazione che si mantiene stabile, evoluzione incerta per martedì con possibile aumento diffuso delle nubi e probabilità di pioggia in aumento, specie sui rilievi.