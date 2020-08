PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo alcuni giornate soleggiate e miti il flusso perturbato scenderà fino alle nostre latitudini e la rottura estiva sarà servita velocemente. Il caldo sarà spazzato via da una intensa perturbazione atlantica, l’estate subirà una grossa contrazione a suon di temporali localmente violenti. Tutto seguito da un forte calo delle temperature e venti sostenuti settentrionali o da Nord Est.

Prime precipitazioni dalla mattinata di venerdì 28 agosto, rovesci e temporali dalle ore centrali della giornata con accumuli precipitativi stimati giornalieri 60 mm.

Temperatura massima ancora mite, tra 26/27°C.

Zero termico diurno ancora elevato oltre 4000 metri.

Venti moderati tra Nord Est e Sud Est.

Forti raffiche durante le fasi temporalesche.

Sabato 29 agosto ancora forti precipitazioni per l’intera giornata, accumuli precipitativi stimati oltre 100 mm.

Temperature massime in calo fin verso 20/22°C.

Zero termico diurno in calo fin verso 3600 metri.

Venti tra moderati e forti da Sud Est.

Domenica 30 agosto tempo instabile per l’intera giornata, precipitazioni meno intense, accumuli stimati attorno a 30 mm.

Clima molto fresco, temperatura pomeridiana attorno a 3000 metri.

Venti moderati da Sud Ovest, tendenti a provenire da da Nord in serata.

Tendenza per lunedì 31 agosto: bel tempo e temperature in ripresa.

Fabio Porro