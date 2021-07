PREVISIONI METEOROLOGICHE – Non giungono buone notizie dai centri previsionali per i prossimi giorni, rovesci e temporali la faranno da padroni per più giornate e le temperature subiranno un decremento molto importante.

A partire da martedì 13 luglio il flusso perturbato riprenderà la strada del Bacino del Mediterraneo, alcuni fronti perturbati raggiungeranno la nostra provincia consegnandoci il primo break stagionale.

Attorno a sabato 17, con l’espansione dell’alta pressione delle Azzorre ritorneremo a condizioni stabili e soleggiate.

Bel tempo e clima mite ci accompagneranno almeno fino alla giornata di lunedì 19 luglio, a seguire l’indebolimento della cupola anticiclonica favorirà l’arrivo di nuovi fronti instabili.

RIASSUMENDO…

Martedì 13 e mercoledì 14

Forte maltempo, rovesci e temporali localmente di forte intensità. Temperature in calo, massime tra 21/23°C.

Da giovedì 15 a martedì 20

Torna il bel tempo, qualche nota instabile nelle ore più calde. Temperature in ripresa, massime comprese tra 28 e 31°C.

Venti moderati tra Nord Est e Sud Ovest, raffiche durante i temporali.