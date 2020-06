PREVISIONI METEOROLOGICHE – Finalmente, cessato un lungo periodo fresco ed instabile, notizie positive per l’evoluzione meteo dei prossimi giorni e oltre. Dopo il transito degli ultimi impulsi instabili l’alta pressione delle Azzorre ritornerà ad espandersi verso il bacino del Mediterraneo. I fronti perturbati saranno dirottati verso il Nord Europa favorendo così il ritorno a condizioni stabili, soleggiate e temperature in ripresa.

Solo tra il pomeriggio e la serata di venerdì 19 giugno avremo qualche debole precipitazione, poi da sabato 20 giugno ritornerà a splendere il Sole. Saliranno le temperature, e i valori pomeridiani toccheranno anche i 27/28°C. Temperature in risalita anche per merito di venti favonici, valori gradevoli anche di prima mattina compresi tra 16/17°C. Zero termico diurno in forte ripresa fino a raggiungere i 3600/3700 metri. Venti moderati da Nord.

Evoluzione per la nuova settimana: soleggiato e caldo, valori pomeridiani compresi tra 27/29°C.

Fabio Porro