PREVISIONI METEOROLOGICHE – Stagione primaverile che riprende a correre dopo lo stop di inizio settimana, frenata causata da un vasto sistema atlantico carico di nubi, ma precipitazioni con il contagocce. Da mercoledì il tempo è migliorato sensibilmente grazie alla nuova espansione dell’alta pressione. Questa ci proteggerà per l’intero fine settimana con termiche in ulteriore rialzo.

Ottimo soleggiamento per la giornata di venerdì 24 e sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), qualche nube in più per domenica 26.

Le temperature: mattutine in rialzo comprese tra 10/13°C, pomeridiane tra 24/25°C.

Zero termico diurno oltre 2800 metri.

Venti generalmente provenienti da Sud Ovest.

Tendenza per l’inizio settimana: nubi in ulteriore aumento, con piovaschi. “Antipasto” di un peggioramento che potrebbe interessarci per alcuni giorni.

Fabio Porro