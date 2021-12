PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo una fase fredda con un breve episodio nevoso a quote pianeggianti la stagione invernale si prenderà un lungo periodo di riposo. Il vortice polare, una estesa massa fredda, dopo il rilascio di alcuni fronti freddi si racchiuderà su se stesso e almeno fino alla vigilia di Natale non invierà nessuna massa d’aria gelida. L’alta pressione si espanderà dall’Atlantico verso i nostri territori garantendo tempo e clima molto mite per alcuni giorni.

Le temperature: valori mattutini non freddi compresi tra 4/10C°, massime tra 12/17°C. Zero termico diurno elevato fin verso i 2800 metri. Caldo oltre le medie stagionali. Venti deboli da Nord Est.

Fabio Porro