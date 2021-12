PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stata una Festività dell’Immacolata nevosa per mano di un fronte freddo in discesa dalle steppe artiche. Neve copiosa oltre i 500 metri, pioggia mista a neve sulle sponde del Lago. Dopo il transito del sistema perturbato il tempo non si rimetterà, anche perché nel fine settimana arriverà un altro sistema perturbato di origine artica.

Precipitazioni deboli nella mattinata di venerdì 10 dicembre, la neve cadrà a partire dai 300 metri con accumuli non eccessivi. Clima meno rigido ma attenzione ancora al ghiaccio. Bel tempo per sabato 11 e domenica 12 dicembre, farà meno freddo.

Temperature mattutine comprese tra 0/4°C, pomeridiane in rialzo comprese tra 0/4°C. Zero termico in rialzo oltre 2300 metri. Venti deboli provenienti da Nord Est.

Tendenza per lunedì 13 dicembre: bel tempo e molto mite per la stagione.

Fabio Porro