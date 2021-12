PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’inverno meteorologico (1° dicembre) ha preso avvio con molta dinamicità grazie al transito di alcuni fronti perturbati di origine artica. Masse d’aria gelida che hanno interessato maggiormente il centro sud, con neve copiosa a quote basse. Neve che per quanto riguarda i nostri territori arriverà probabilmente a ridosso della Festività dell’Immacolata per mano di un fronte atlantico dopo il transito di aria artica ad inizio settimana.

Sarà un fine settimana più freddo, nuvoloso, con qualche debole precipitazione tra la notte di sabato 4 e le prime ore di domenica 5 dicembre. Debole nevischio oltre i 400 metri, probabilmente anche più in basso.

La giornata migliore? Quella di venerdì 3 dicembre con ottimo soleggiamento. La peggiore quella di sabato 4 dicembre con tante nubi e deboli precipitazioni notturne.

Temperature mattutine comprese tra 2/3°C, massime tra 8/9°C. Zero termico diurno oltre 1000 metri. Venti tra deboli e moderati provenienti da Nord -Nord Est.

Tendenza per lunedì 6 dicembre: cieli sereni o poco nuvolosi, temperature stazionarie.

Fabio Porro