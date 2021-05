PREVISIONI METEOROLOGICHE – Siamo ormai giunti alla parte conclusiva della stagione primaverile ma la stabilità del tempo sarà ancora un miraggio. Dopo qualche giornata stabile, soleggiata e un po’ mite, nel prossimo fine settimana infiltrazioni di aria fresca proveniente dall’Est Europa risveglieranno temporali e rovesci. L’alta pressione delle Azzorre si allungherà verso la penisola scandinava, veicolando verso i nostri territori correnti fresche ed instabili.

Rovesci o temporali si attiveranno tra il pomeriggio e la serata di sabato 29 maggio, ampi rasserenamenti sono attesi dalle prime ore di domenica 30 maggio. Temperature in forte flessione: valori mattutini molto freschi, compresi tra 11/13°C, pomeridiani tra 20/22°C. Zero termico diurno in calo verso i 2400 metri. Venti deboli tra Nord e Nord Est.

Tendenza per lunedì 31 maggio: cieli sereni o poco nuvolosi ma clima ancora molto fresco; temperature sotto medie tra 4/5°C.

Fabio Porro