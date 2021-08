PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il break temporalesco di lunedì 16 agosto ha resettato le temperature elevate, ponendo fine all’ondata di caldo che ha interessato maggiormente il centro Sud e le Isole Maggiori. Un fronte atlantico ha riportato alcune precipitazioni, rovesci e temporali hanno interessato i nostri territori con vento e anche grandine. La nuova espansione dell’anticiclone africano causerà il rialzo delle temperature, superando nuovamente la soglia dei 30°C.

Bel tempo dunque fino a domenica 22 agosto, con cieli sereni ma umidità elevata tra 60/70%. Temperature mattutine comprese tra 21/23°C, massime tra 29/32°C. Zero termico diurno oltre 4300 metri. Venti deboli tra Sud Ovest e Nord Est.

Tendenza per lunedì 23 agosto: cieli sereni al mattino, nubi in aumento dalla serata e rovesci di pioggia, temperature in lieve flessione.

Fabio Porro