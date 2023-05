PREVISIONI METEOROLOGICHE – La primavera stavolta ha mostrato il suo volto piovoso assente da tempo: lo scorso anno sperimentavamo già picchi di 30°C, con l’anticiclone africano che da alcuni giorni surriscaldava i nostri territori.

Dopo un lungo periodo siccitoso, le precipitazioni sono arrivate copiose, grazie anche ad una diversa dislocazione dell’alta pressione europea. Questa ha trasferito i suoi massimi sul nord Europa, determinando bel tempo e clima mite, mentre i nostri territori sono state interessati dal transito di diversi fronti perturbati.

Le temperature si sono mantenute sotto le medie del periodo, dopo i valori elevati dello scorso inverno.

Che Tempo ci aspetta nel fine settimana? Il nucleo di aria fresca che ha determinato rovesci e temporali nei giorni scorsi si allontanerà verso la penisola iberica, favorendo così il ripristino di condizioni più stabili sui nostri territori.

La figura anticiclonica che andrà insediandosi nel bacino del Mediterraneo non sarà in grado di garantire totale stabilità. Infiltrazioni di correnti fresche saranno responsabili di locali fenomeni instabili, sopratutto nelle ore pomeridiane ma con termiche in rialzo.

Le temperature mattutine saranno comprese tra 15 e 17°C, con massime previste di 24/27°C. Zero termico diurno in rialzo verso i 3300 metri. Venti moderati provenienti da Nord-Nordest.

Fabio Porro