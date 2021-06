LECCO – A causa di un mezzo pesante in avaria, è stata provvisoriamente chiusa la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, in direzione Milano, all’altezza del chilometro 52,254, a Lecco.

Il veicolo, per cause in corso di accertamento, si è intraversato occupando parte della sede stradale. Il traffico viene temporaneamente deviato verso l’uscita “Lecco Nord-Lungolago”.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.