LECCO – Atterrato dall’Argentina Juan Cruz Kaprof, attaccante classe 1995 subito in forza ai blucelesti di Gaetano D’Agostino. La Calcio Lecco ha ingaggiato il nativo di Buenos Aires, una seconda punta a cui piace attaccare lo spazio per creare pericolose azioni da gol.

Kaprof nasce il 12 marzo 1995 e cresce nelle giovanili del River Plate con cui esordisce in Prima Squadra. Nel luglio del 2015 lascia l’Argentina per trasferirsi in Francia al Metz per poi tornare in Sud America al Defensa y Justicia per due stagioni.

Successivamente passa all’Atlético Tucumán, mentre l’anno scorso con la maglia dell’Arsenal di Sarandí colleziona 6 gol e 5 assist in 19 partite.