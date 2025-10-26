MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 26 ottobre a domenica 2 novembre 2025.
Via TIMAVO, dal 27 al 31 ottobre, dal civico 4 all’intersezione con via ai Monti, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione collegamento fibra ottica ;
via PILONI, dal 27 al 31 ottobre, altezza civico 1, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione collegamento fibra ottica;
via QUARTO, altezza civici 29 e 33, restringimento per rimessa in quota e sostituzione chiusino dal 27 al 31 ottobre;
via ANTONIO BONAITI, dalle 9 del 27 ottobre alle 17 del 28 novembre, tratto compreso tra i civici 8 e 55, divieto di transito;
via CAIROLI, il 29 ottobre, tratto compreso tra i civici 65 e 37, restringimento per fresatura e ripristini stradali;
via TONIO DA BELLEDO, dal 30 ottobre al 3 novembre, altezza via Turbada, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione allaccio rete bassa tensione;
via FIGINI, 30 e 31 ottobre dalle 8:00 alle 17:00, altezza civico 15, divieto di transito per allacciamento acque meteoriche.
IL MERCATO IN CENTRO
mercoledì 29 ottobre dalle 5:00 alle 15:00
via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);
viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;
piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;
piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;
piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;
piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;
via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;
via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;
via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);
via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.
Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:
servizio viabilità – 0341 481316
servizio manutenzione – 0341 481371
Rielaborazione mappe © IperG 2025