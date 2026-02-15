MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 16 a domenica 22 febbraio2026.
corso MONTE SANTO, dal 16 al 20 febbraio, altezza civico 19, restringimento per rialzo e sostituzione chiusini;
via QUARTO, data non comunicata, altezza intersezione corso Monte San Gabriele e altezza civico 29, restringimento per rialzo e sostituzione chiusino;
via FRANCESCA MANZONI, dal 16 al 20 febbraio, altezza intersezione viale Adamello, restringimento per rialzo e sostituzione chiusino ;
via MICHELANGELO, dal 16 al 20 febbraio, altezza civico 22, restringimento per posa tubo interrato;
via NAZARIO SAURO, dal 16 febbraio al 1 marzo, restringimento per ripristino della pavimentazione in porfido;
via BOIARDO, dalle 9:00 del 16 febbraio alle 17:00 del 2 aprile, tratto compreso tra il civico 12 e l’intersezione con via Padre Domenico Mazzucconi, divieto di transito pedonale;
via SAN GIUSEPPE, dalle 9:00 del 16 febbraio alle 17:00 del 2 aprile, tratto compreso tra corso Monte San Gabriele e via Padre Domenico Mazzucconi, divieto di transito pedonale.
EVENTI
Sfilata di carnevale della scuola primaria A. Diaz, giovedì 19 febbraio, è istituito il divieto di transito dalle 14:00 alle ore 15.45, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, in via Don Invernizzi, via Rusconi, via Pietro Micca, via Partigiani, piazza Cavallotti, viale Adamello, via Sora, via Mentana, via Sora, attraversamento viale Adamello, via Francesca Manzoni, via Agliati, via Bolzano, via Don Luigi Monza. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.
servizio viabilità – 0341 481316
servizio manutenzione – 0341 481371
