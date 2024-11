MOLESTIE SUL LAVORO: MERCOLEDÌ 4 IN SALA TICOZZI I DATI SU UN’INDAGINE NEL LECCHESE

LECCO – Mercoledì 4 dicembre alle 9:30 in Sala Ticozzi, la consigliera di Parità della Provincia di Lecco Marianna Ciambrone, in collaborazione con Federmanager Lecco, presenterà i dati emersi all’interno del progetto per l’emersione, la prevenzione e il contrasto delle molestie sui luoghi di lavoro.

Verranno rese note ed analizzate le oltre 150 risposte pervenute in risposta al questionario anonimo divulgato nella Provincia lecchese nello scorso mese di ottobre.

L’evento, aperto alla cittadinanza, sarà anche un’occasione per approfondire la tematica delle molestie e violenze sui luoghi di lavoro analizzandone i risvolti psicologici, giuridici, di tutela e di prevenzione.