COPENAGHEN (DANIMARCA) – In Danimarca Kwadzo Klokpah, derviese che rema per la Canottieri Lecco, ha conquistato un posto in finale per i colori azzurri. Kwadzo ha superato le batterie e in semifinale è arrivato secondo garantendosi un posto per la finale che si disputa sabato.

Dopo l’undicesimo posto alle Paralimpiadi ora arriva la finale del Campionato mondiale. “Dopo tanti quarti posti in semifinale ai mondiali – racconta Kwadzo – oggi in Danimarca conquisto la mia prima finale A in un Campionato del mondo arrivando seconda dietro il Brasile in semifinale”.