LECCO – Tre persone fermate in strada sebbene fossero in quarantena perché positivi al Covid-19. È l’episodio più eclatante per quanto riguarda i controlli effettuati ieri, giovedì 9 aprile, sul rispetto delle norme per contenere la pandemia. Le forze dell’ordine sul territorio hanno fermato in totale 1267 cittadini, scovando i tre irresponsabili e sanzionando altri 33 lecchesi perché senza un valido motivo per trovarsi fuori casa. 484 i negozi ispezionati senza rilevare irregolarità.