SONDRIO – Il Club alpino italiano, vista la maggiore libertà di movimento dettata dalla fase 2 dell’emergenza, ha voluto pubblicare una serie di raccomandazioni su come affrontare correttamente ed in sicurezza le attività in montagna. In otto punti, riassunti schematicamente, sono raccolte tutte le indicazioni da parte degli esperti del Cai. La prima riguarda il rispetto delle disposizioni adottate a livello nazionale e territoriale (ovvero dalla regione e dal comune di residenza) quali la distanza da mantenere dalle altre persone e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale…