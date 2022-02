LECCO – Sabato di super lavoro per i soccorritori nel lecchese: oltre a qualche “classico” intervento sulle piste da sci dei Piani di Bobbio sono stati diversi gli alpinisti ed escursionisti che hanno dovuto necessitare di assistenza – tecnica e sanitaria.

Caduta in falesia sopra Abbadia Lariana per una 24enne mentre uno scalatore ha accusato un malore arrampicando sul San Martino. Sempre a Lecco ma in Erna frattura del bacino per un uomo di 57 anni, trasportato per via aerea all’ospedale di Gravedona.

In un paio di episodi è stata mobilitata anche l’eliambulanza.

