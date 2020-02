LECCO – Ci crede mister Gaetano D’Agostino in vista della trasferta a Monza della sua Calcio Lecco. Una sfida storica al Brianteo che non per niente si gioca di sabato sera. La capolista allenata da Christian Brocchi ha 15 punti di vantaggio sulla seconda e la sua marcia verso la Serie B non sembra avere rivali, ma i blucelesti non accettano che il risultato sia scontato. “Dovremo stare attenti nel limare certi errori – commenta il mister – perchéquando sbagli il Monza non perdona. E dovremo avere un pizzico di follia e aggredirli alti per cercare di non farli giocare e imporre la nostra identità”.

La probabile formazione (3-4-2-1): Livieri; Merli Sala, Malgrati, Milillo; Giudici, Moleri, Bolzoni, Carissoni; Strambelli, D’Anna; Capogna.