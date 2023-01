LECCO – Scomparso a 75 anni Ferruccio Favaron, già presidente dell’Ordine degli architetti di Lecco e di quello regionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Fondatore della Ferruccio Favaron e Umberto Gerosa architetti associati di Lecco, professore a contratto di Architettura e Composizione Architettonica EDA al Politecnico di Milano.

È stato inoltre consigliere comunale a Lecco dal 1979 al 1988, Assessore ai Trasporti del Comprensorio lecchese. Nelle ultime elezioni del 2020 per palazzo Bovara era candidato del Partito Democratico.

“Una persona di grandissima competenza tecnica e con una visione lungimirante della città e del suo sviluppo. Per me è sempre stato prezioso consigliere, capace di dare suggerimenti importanti per svolgere al meglio il mio ruolo di Sindaco”, è il ricordo del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.