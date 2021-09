LECCO – L’autunno, con il suo caratteristico paesaggio, le sue tipiche occupazioni e i suoi prodotti stagionali, visto da dieci noti artisti del lecchese, in una mostra online organizzata da “Arte in Bottega”, nelle persone della pittrice Olena Khudoley e del giornalista e critico d’arte Silvano Valentini.

Possiamo così ammirare, da sinistra in alto, “Accarezzami intensamente… autunno“ di Carla Colombo, “Castagne” di Raffaela Lamberti, “Alba autunnale” di Ivana Motta, “Natura morta” di Lorena Pozzi, “Le mie betulle in autunno” di Adelaide Bonfanti, “Spiaggia d’autunno” di Giuseppe Sottile, “In autunno” di Elvira Bonfanti, “Inno a Bacco” di Aska Mendys-Gatti, “Vendemmia in Val Curone” di Sergio Colombo e “Butterfly Blu” di Francesco “Frisco” Pirovano.