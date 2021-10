LECCO – Breve momento di saluto oggi negli uffici giudiziari di Corso Promessi Sposi per l’addio a Lecco di due magistrati da tempo in servizio in città: il giudice Enrico Manzi e il Sostituto Procuratore Paolo Del Grosso (quest’ultimo, nella foto a destra, al lavoro sulle rive del Lario dal lontano 2002).

Manzi è stato designato dal CSM quale presidente della Seconda Sezione della Corte d’appello a Milano, Del Grosso passa invece come Sostituto alla Procura di Torino.

Arrivano in tribunale da Modena il giudice Gianluca Piantadosi e alla Procura della Repubblica Chiara Di Francesco dalla Corte d’Appello di Roma.

Altre novità: da lunedì Nora Lisa Passoni diventa Gup e Gip, Paolo Salvatore sarà facente funzioni di presidente alla Sezione Penale e giudice monocratico della Collegiale,

Si attende infine la risoluzione del ricorso avanzato al Csm da Alessandro Pepè per la nomina a capo della Procura di Lecco decisa dal CSM a favore di Ezio Domenico Basso.

RedGiu

LEGGI ANCHE: