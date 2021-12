In seguito alla richiesta di accesso agli atti promossa ieri sera come primo firmatario assieme a tutti i consiglieri di minoranza consiliare comunico di aver ricevuto l’informativa che l’unica busta depositata per la manifestazione di interesse per il nuovo Municipio è stata protocollata da Lariana Iniziative Immobiliari srl via Cavour, 44 lecco.

Trovo francamente fuori luogo il comportamento del Sindaco e della Giunta che ci ha costretti ad un accesso agli atti negando una risposta immediata a tutto il consiglio comunale. Una mancata risposta per dire quello che anche i sassi sapevano. Una mancanza totale di rispetto per i consiglieri, rappresentanti della comunità, di minoranza, ma anche per quelli di maggioranza che mi auguro non succeda più.

Come volevasi dimostrare l’operazione in corso è stata definita nei mesi scorsi ignorando qualsiasi informazione che consentisse ai consiglieri e alla comunità di conoscere i veri propositi dell’amministrazione.

Una operazione mai esplicitata in campagna elettorale, mai inserita nel documento unico di programmazione, né nelle linee di mandato. Una operazione che sta creando un vulnus istituzionale con dimissioni politiche e tecniche di esponenti apicali degli Organismi Comunali. Una operazione che vede depositata in Procura una memoria in autotutela. Una operazione insieme a quella di via Marco d’Oggiono che inevitabilmente finirà sotto i riflettori di Anac e Corte dei Conti.

I consiglieri di maggioranza adesso dovranno riflettere durante le feste natalizie, mi auguro in un saggio ripensamento perché si rischia di imboccare una strada senza ritorno. Non aver avuto nemmeno il coraggio di dire chi aveva protocollato l’offerta di una semplice manifestazione di interesse, nonostante il segretario ieri in consiglio diceva chiaramente che non c’erano problemi che inibivano tale risposta è grave e lascia trasparire l’imbarazzo di questa amministrazione.

Corrado Valsecchi

Capogruppo ‘Appello per Lecco’