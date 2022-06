LECCO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco-Bione sono intervenuti per soccorrere e recuperare un operaio edile, caduto dal ponteggio su cui stava lavorando, in via Montessori.

Con l’utilizzo dell’autoscala i pompieri hanno recuperato il ferito, un 58enne, per poi consegnarlo ai sanitari giunti sul posto. Le condizioni dell’uomo sono state valutate in codice giallo (“mediamente critiche”).

L’intervento di soccorso tecnico è durato circa un’ora e mezza.

