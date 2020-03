LECCO – Biblioteca, planetario e musei civici resteranno chiusi fino al 3 aprile, si moltiplicano tuttavia le iniziative e le proposte digitali che consentono agli utenti, in questa fase di distacco, di usufruire comunque di alcuni dei servizi comunali culturali più amati.

Il Sistema museale Urbano Lecchese ogni giorno a questo collegamento, dal lunedì al venerdì, propone una “Visita guidata virtuale ai Musei del Si.M.U.L.“, per presentare una sala, un reperto, una curiosità legati alla storia dei Poli museali lecchesi. Occasioni per riscoprire in maniera inedita il patrimonio e le bellezze custodite nei nostri musei.

Proseguono anche le iniziative de “Il Planetario di Lecco a casa vostra!” ovvero la possibilità rivedere sul canale YouTube del Gruppo Astrofili Deep Space che gestisce il servizio per conto del Comune di Lecco le registrazione delle conferenze divulgative. Per restare aggiornati è possibile anche seguire la pagina Facebook del Planetario civico di Lecco.

Sul fronte della lettura, l’invito è utilizzare il servizio di biblioteca digitale MLOL che permette di effettuare il download e ricevere due ebook al mese per utente. Per chi ne avesse necessità maggiore il suggerimento è di far iscrivere al servizio utenti nuovi e questo è possibile, effettuando l’iscrizione on-line a questo collegamento. È inoltre disponibile la collezione “open” che non prevede un numero limitato di download.

La cultura non si ferma nemmeno per i grandi musei italiani e internazionali che propongono tour virtuali delle proprie collezioni e opere d’arte. Ai collegamenti evidenziati ci si potrà immergere nelle bellezze della Pinacoteca di Brera di Milano, della Galleria degli Uffizi di Firenze, dei Musei Vaticani di Roma, del Museo Egizio di Torino, del Museo Nazionale di Tokyo e per gli appassionati di cinema, la Fondazione Cineteca di Milano ha messo a disposizione il suo catalogo con lo streaming gratuito di oltre 500 pellicole cinematografiche.

Un’immersione nella cultura a portata di click anche per i maggiori musei all’estero: