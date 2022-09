LECCO – Sabato 24 e domenica 25 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Sistema Museale Urbano Lecchese ha proposto un weekend di intrattenimento e di cultura con i poli museali di Palazzo delle Paure e Villa Manzoni aperti gratuitamente al pubblico per la consolidata iniziativa europea promossa dal Ministero della Cultura e coordinata territorialmente dalle Direzioni regionali Musei che ha proposto quest’anno il tema “Patrimonio sostenibile. Un’eredità per il futuro”.

Tutto esaurito per il laboratorio didattico “Lo scultore sei tu! Mystery box d’arte” con le visite guidate gratuite alle mostre “Luigi Erba. L’archivio presente” e “Carlo Mauri, nato in salita”, mentre sono stati ben 378 gli accessi a Palazzo delle Paure e 178 a Villa Manzoni nel weekend dedicato al patrimonio culturale europeo.