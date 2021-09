LECCO – Sabato 2 domenica 3 ottobre 2021 dalle 14:30 alle 18 a Villa Gomes si aprono le porte del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco a bambini, ragazzi ed adulti per far conoscere l’offerta formativa dell’Istituto. Sarà possibile esplorare la Civica di Lecco e conoscere gli insegnanti e le attività proposte con un doppio appuntamento: sabato 2 i docenti di musica classica saranno a disposizione dei partecipanti; domenica 3 sarà il turno dei docenti di musica moderna e di canto corale. In ogni aula i docenti faranno una presentazione del proprio strumento musicale e del proprio corso: sarà possibile toccare con mano chitarre, bassi, batteria, ma anche violini, violoncelli, flauto traverso, tromba, clarinetto e flauto dolce.

L’Istituto Musicale G. Zelioli di Lecco presenta, oltre alle attività del dipartimenti di musica moderna e di musica classica, anche i laboratori di musica d’insieme: all’interno della Civica sono infatti attivi un’orchestra classica, un’orchestra jazz, il gruppo di musica moderna e l’ensemble di flauti dolci. Sarà possibile conoscere anche le attività straordinarie come i conferenze, concerti e campus musicali. Inoltre, alle 16, Floranna Spreafico presenterà l’attività corale con lo spettacolo “Il coro di voci bianche… fiabe in coro” presso l’aula magna della Civica.

“Ripartiamo dalla musica – commenta l’assessore all’educazione e sport del Comune di Lecco Emanuele Torri -: è una grande possibilità di esprimere le proprie emozioni, è un linguaggio universale che sa toccare il cuore e fare vibrare le corde dell’anima. La musica è anche metodo e disciplina e, quindi, un’ottima palestra di vita. La musica è talento. Quindi, cari ragazzi, non perdete l’opportunità di frequentare le lezioni della nostra scuola civica, che in questi anni ha forgiato davvero tante eccellenze”.

Durante l’Open Day sarà possibile chiedere informazioni ed iscriversi ai corsi. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione sul sito www.civicalecco.org. All’interno di Villa Gomes, situata nel rione di Maggianico, è necessario rispettare le norme di sicurezza anti-COVID. Per accedere alla villa è richiesta la certificazione verde.