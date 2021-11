LECCO – L’Assemblea dei soci della Filarmonica “Giuseppe Verdi” ha rinnovato nei giorni scorsi il proprio direttivo. La storica associazione bandistica di San Giovanni ha nominato come presidente il musicologo Angelo Rusconi, come vicepresidente Ancilla Oggioni e come consiglieri Giovanni Bruno Bussola, Ernesto Crippa, Flavia Crotta, Pietro Donghi, Cesare Invernizzi, Alessandro Longhi, Giancarlo Lupinu, David Meinardi e Roberto Paludi.

Un gruppo che si presenta come un team dinamico, caratterizzato dalla presenza di numerosi giovani fortemente motivati nell’impegno di promuovere le attività musicali, didattiche e sociali dell’associazione. Un impegno che vede coinvolti con rinnovato entusiasmo tutti i componenti della “Verdi” nel momento della ripresa post-Covid.

“Ringrazio la Filarmonica per la fiducia accordatami – dichiara il neo presidente Rusconi – in un momento delicato per le associazioni musicali, che pone sfide organizzative e artistiche importanti per un sodalizio che ha oltre due secoli di storia dietro le spalle. Raccolgo il testimone di presidenti quali Mauro Bolis e Giuseppe Crippa, che hanno dato un’impronta forte alla banda nelle gestioni precedenti. Ho accolto l’invito anche per un legame personale con la Filarmonica “Giuseppe Verdi”, in quanto mio nonno Bixio Rusconi fu presidente dal 1936 al 1940. Il desiderio è quello di valorizzare la grande storia della banda, aprendosi ai nuovi orizzonti nel solco della tradizione”.

La Filarmonica si prepara al consueto Concerto di San Nicolò, che raggiunge quest’anno la sua 48° edizione. Diretto dal maestro Mauro Bernasconi, l’evento andrà in scena domenica 5 dicembre alle 21 al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco.

La serata, dal titolo “Un viaggio nel Sistema Solare“, vede la collaborazione di Loris Lazzati del Planetario di Lecco in un viaggio fra astronomia e musica con celebri brani di Rossini, Haendel, Strauss, Mascagni, De Haan e altri autori contemporanei. Nell’occasione saranno premiati i musicanti Giovanni Bruno Bussola per i 25 anni di appartenenza e dedizione alla banda e Pierangelo Colombo (alla memoria) per i 25 anni passati insieme.