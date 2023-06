LECCO – Dal 2 al 4 giugno 2023, nella location de “La Poncia”, su un terreno di 200.000 mq tra i Comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini, ha avuto luogo come noto il Nameless Festival 2023 – uno dei più importanti eventi musicali italiani dedicati alla EDM – Electronic Dance Music, con la partecipazione di importanti artisti di quel panorama musicale tra i quali Paul Kalkbrenner, Skrillex, Salmo e Hardwell, che quest’anno ha visto la partecipazione di circa 30.000 persone al giorno, in gran parte giovani, a fronte delle 20.000 presenze giornaliere dello scorso anno.

Domenica 4 giugno, con inizio alle 20:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco si è giocato l’incontro di calcio del Campionato Nazionale di Calcio Serie C (semifinale di playoff) tra le squadre del Lecco e del Cesena, partita importante – da “dentro o fuori” – per il passaggio alla finale per l’accesso alla Serie B che, annota la Questura di Lecco, “presentava elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, visto anche l’elevatissimo numero di spettatori presenti allo stadio (4800 circa, di cui oltre 600 della tifoseria ospite)“.

In particolare, la concomitante gestione dei due eventi ha implicato “un notevole sforzo organizzativo ed un consistente impiego di risorse, per garantire la buona riuscita degli stessi, anche sotto il profilo dell’ordine pubblico. Sulla base delle determinazioni assunte in appositi Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutisi presso la Prefettura – U.T.G. di Lecco e di relativi Tavoli Tecnici tenutisi presso la locale Questura, il Questore di Lecco Ottavio Aragona ha disposto, con apposite ordinanze, consistenti servizi di ordine e sicurezza pubblica, con l’impiego giornaliero di decine di uomini delle varie Forze di Polizia”.

“Particolarmente impegnativa e gravosa” è stata l’organizzazione e la gestione dei servizi connessi al Nameless Festival, dove sono state impiegate ogni giorno decine di unità territoriali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’ausilio di pattuglie ippomontate della Polizia di Stato, di squadre cinofile antiesplosivo e artificieri antisabotaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, di unità cinofile antidroga delle varie Forze di Polizia, di unità specializzate S.O.S. dell’Arma dei Carabinieri, di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della Polizia Stradale di Lecco, nonché delle Polizia Locali di Lecco e dei Comuni dell’Oggionese.

“Fondamentale è stato, altresì, il contributo fornito dal personale del III Reparto Mobile della Polizia di Stato di Milano, del VI Reparto Mobile della Polizia di Stato di Genova e del III Reggimento Mobile Lombardia dell’Arma dei Carabinieri di Milano, con un impiego complessivo, nelle tre giornate, di 160 uomini“.

All’interno dell’area Nameless è stato istituito un Ufficio Denunce interforze, gestito in sinergia da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Il Questore della Provincia di Lecco Ottavio Aragona esprime al proposito “i più sentiti ringraziamenti a tutte le Forze dell’Ordine ed alle varie Polizie Locali che hanno contribuito, con equilibrio, efficienza e professionalità, all’ottimale riuscita di entrambi gli eventi, senza alcuna criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”.