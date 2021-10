LECCO – Nel mese di ottobre, grazie alla campagna di sensibilizzazione Nastro Rosa e a quella internazionale Breast Cancer Awareness Month, l’Italia e il resto del mondo si tingono di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.

Il Comune di Lecco, per esprimere la propria sensibilità sul tema e promuovere la conoscenza a favore di donne e uomini delle opportunità di prevenzione e dei corretti stili di vita, aderisce alla Campagna 2021 illuminando di rosa il Monumento ai Caduti sul lavoro di largo Caleotto per tutto il mese di ottobre 2021.

La LILT Lecco offre visite gratuite di prevenzione senologica alle operatrici delle RSA presenti sul territorio provinciale, in prima linea durante tutto il periodo della pandemia da Covid-19, come riconoscimento per la fedeltà alla loro missione. Le persone interessate possono contattare da lunedì 27 settembre i call center LILT per fissare un appuntamento, fino a esaurimento dei posti disponibili: per Lecco il numero di telefono è 0341 285659 (ore 15-18); per Merate 039 599623 (ore 15-18); per Casatenovo 039 9206324 (ore 15-18); per Primaluna 340 4157045 (lunedi pomeriggio ore 17-19).

La campagna di prevenzione del tumore al seno, e più in generale dei tumori femminili, giunta quest’anno alla 39^ edizione, promossa dall’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro (AIRC) e dalla Lega Italiana per la lotta ai tumori (LILT) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ha l’obiettivo di raggiungere il più ampio numero di donne le quali, grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, potranno sconfiggere il cancro. Una battaglia che riguarda tutti e che tutti insieme possiamo vincere.