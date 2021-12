LECCO – Nella tradizionale festa di Natale del Gs Aurora San Francesco, la società sportiva di viale Turati del presidente Francesco Mori che conta oltre mille soci, è stato premiato con la tessera di socio onorario l’alpinista Giuliano Maresi. Maresi è stato insignito della civica benemerenza per aver risistemato e fatto riscoprire il Sentiero dei Pizzetti che giunge fino al Sentiero del Viandante e per lo stretto legame con la sezione montagna dell’Aurora guidata dal responsabile Claudio Trezzi.

Dopo la messa celebrata da padre Gabriele Barbi, il presidente Mori oltre agli auguri e ai ringraziamenti ha tracciato le linee programmatiche del 2022, anno in cui la società festeggerà i 60 anni di fondazione. “Bentrovati a tutti, – ha esordito Mori al termine della funzione religiosa – che bello festeggiare il Natale, la vita che nasce! Legame indissolubile col nome del nostro gruppo sportivo, ‘Aurora’: inizio di un nuovo giorno. È con questo spirito di nuovo inizio che andiamo incontro ai prossimi mesi. Due grandi appuntamenti ci aspettano: uno il 12 febbraio con il rinnovo del Consiglio Direttivo e un secondo appuntamento dove presenteremo a tutti il nuovo progetto educativo dal titolo ‘Lo sport genera vita’. Questa sarà la nostra traccia per diventare agenzia educativa che mette al centro la persona, giovane e anziana, esperta e in formazione. Un gruppo sportivo aperto a tutti. Siamo sempre in costante ricerca di nuovi collaboratori; chi si sente della partita e abbia voglia di farsi coinvolgere, non indugi a contattarci. Abbiamo bisogno di nuova linfa, a partire dal consiglio direttivo fino ad arrivare a nuovi manutentori. L’invito è ‘lasciatevi coinvolgere’ “.

“Ora è il momento di festeggiare – ha proseguito il presidente – lasciatemi spendere due parole per un nostro buon amico: Giuliano Maresi. Grande alpinista, già presidente dei Ragni di Lecco. A lui si deve la riapertura del Sentiero del Viandante tra Lecco ed Abbadia; ci ha aiutati nella sistemazione del sentiero ai Pizzetti intitolato al nostro caro Piero Pensa; ci ha guidato, insegnato e stupito. Grazie all’amico Giorgio Ratti e al nostro gruppo sportivo, Giuliano è stato insignito della Civica Benemerenza San Nicolò d’oro 2021, un esempio per tutti noi. Una dimostrazione che si può essere sempre giovani e al servizio del prossimo. È con estremo piacere che in oratorio gli consegneremo la tessera di socio onorario. Grazie Giuliano per la tua testimonianza sul campo”.

Quindi i presenti si sono trasferiti nel cortile dell’oratorio accolti da Babbo Natale per lo scambio di auguri.