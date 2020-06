LECCO – Considerata l’errata programmazione della scorsa domenica, sono stati ampliati gli orari del bus navetta gratuito tra il centro città e il piazzale di Versasio per la funivia dei Piani d’Erna.

Il pullman di Linee Lecco permette, tutte le domeniche e i giorni festivi fino al 27 settembre, di fare camminate in montagna o prendere la funivia che sale ai Piani d’Erna. L’ampliamento risponde al consistente e positivo afflusso e all’utilizzo intenso di questo nuovo servizio da parte di cittadini provenienti da Lecco e da fuori città e provincia.

Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 20.30, con orario continuativo e prevede corse gratuite ogni 25 minuti, con partenza e arrivo da piazza Lega Lombarda (piazza della stazione), fermate intermedie in via Guglielmo Marconi a Lecco – zona Caleotto (lungo il lato recinzione ITS G. Parini), in corso Promessi Sposi (zona incrocio semaforico) al numero civico 62 (per corsa di andata/salita) e al numero civico 17 (per corsa di ritorno/discesa).

È possibile parcheggiare auto, moto, camper e qualsiasi altro mezzo gratuitamente nell’area antistante l’Istituto di Istruzione Superiore Statale G. Parini (via Badoni) o nel parcheggio del Centro Meridiana. Per le fermate di corso Promessi Sposi è possibile usare il parcheggio nell’area antistante il cimitero di Castello (via Ponte Alimasco e via Enrico Mattei) e il parcheggio in via Martiri di Nassiriya. Fuori dagli orari navetta gratuita, resta attivo il servizio di linea.

Il servizio potrà subire variazioni per le condizioni meteorologiche, mentre resta in vigore il divieto di sosta istituito in via Prealpi.