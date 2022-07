La stagione estiva 2022 si sta caratterizzando come la miglior ripresa che il territorio del Lago di Como abbia mai conosciuto nel recente passato. La pandemia, guardando le presenze dei turisti in città e non solo, sembra un lontano ricordo e si respira quella voglia di leggerezza che sembrava avesse abbandonato le persone negli ultimi due anni appena trascorsi.

La Navigazione Lago di Como è parte integrante del territorio lariano e lo sentono anche coloro che non appartengono al territorio, come io e il mio staff, ma che hanno saputo apprezzarne le bellezze e il legame profondo tra gli abitanti e il lago…

