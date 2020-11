LECCO – Continuano ad essere pieni i reparti Covid all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco ed al ‘Mandic’ di Merate.

L’aggiunta di nuovi posti viene ben presto saturata e così sono 176 i pazienti nella struttura del capoluogo più altri 50 in quella brianzola, dove – secondo i dati di questa mattina – restavano ancora due letti disponibili.

A Lecco non c’è più posto in terapia intensiva (dieci su dieci i letti occupati), né in sub intensiva (4 posti). Stesso discorso per i 21 letti di malattie infettivi, i 38 del filtro ‘rosso’ e per i 49 di medicina.

Occupati anche i 24 letti del reparto degenza neuroscienze, i 16 in cure sub-acute e i 14 del filtro ‘verde’ che ospita sette pazienti sospetti Covid e altrettanti risultati poi negativi ai test. A questi numeri va compreso anche il conto di otto pazienti distribuiti tra i vari reparti ‘no Covid’. Sono infine 28 i pazienti in respirazione assistita con Cpap a Lecco, nove quelli a Merate.

Letti tutti pieni dunque, ma c’è ancora possibilità di ampliare l’ospitalità: ‘Manzoni’ e ‘Mandic’ infatti avevano annunciato di essere pronti a mettere a disposizione rispettivamente sino a 200 e 129 posti letto per pazienti Covid. Una possibilità che potrebbe presto rendersi necessaria.