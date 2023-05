LECCO – Sbarca nuovamente a Lecco il Mercato Europeo, con la sua 11^ edizione, che troverà ancora una volta spazio sul lungolago cittadino.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della tre giorni, si rendono necessarie una serie di modifiche alla viabilità, che culmineranno nella giornata di domenica 14 maggio con il divieto di transito veicolare dalle 14 alle 18 in lungo Lario Isonzo, tratto compreso tra via Leonardo Da Vinci e piazza Cermenati, dalle 22 alle 24 in lungo Lario Isonzo, per la sola corsia sud, nel tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa. Sarà inoltre istituito divieto di sosta con rimozione forzata dalle 12 alle 18 nel tratto di lungo Lario Isonzo compreso tra largo Europa e piazza Cermenati e dalle 22 alle 24 nei due stalli di sosta adiacenti gli ingressi a Riva Martiri delle Foibe

Dalle 12 di giovedì 11 maggio alle 22 di domenica 14 maggio inoltre è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi a pagamento di Lungo Lario Cesare Battisti, lato a lago, eccetto veicoli autorizzati a servizio della manifestazione, mentre dalle 13 di giovedì 11 alle 11 di venerdì 12 il divieto di sosta con rimozione forzata nei due stalli di sosta adiacenti gli ingressi a Riva Martiri delle Foibe.