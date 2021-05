L’elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco è stata inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del Governo Draghi. È un ottimo risultato che porterà immensi benefici per i viaggiatori, pendolari e turisti, non solo nelle province di Como e Lecco, ma in tutta la Lombardia.

L’elettrificazione sta, dunque, per diventare realtà. Il nostro ringraziamento va ovviamente ai due Governi, quello attuale e quello precedente, che hanno accolto la richiesta dei territori, ritenendo l’opera strategica e urgente per la ripresa e lo sviluppo della nostra regione dopo la pandemia.

Raffaele Straniero e Angelo Orsenigo

Consiglieri regionali del Pd