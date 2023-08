LECCO – La Biblioteca civica U. Pozzoli di Lecco promuove la mostra “Nella terra di Mezzo – dal Silmarillion al Signore degli Anelli attraverso Lo Hobbit“, un ciclo di opere realizzate dall’artista lecchese Luisa Rota Sperti.

L’esposizione è allestita in occasione del 50º anniversario dalla scomparsa dello scrittore John Ronald Reuel Tolkien, professore, filologo e linguista britannico, conosciuto principalmente per essere l’autore de Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e Il Sirmarillion. La selezione delle 22 tavole, tratte dal grande ciclo grafico “Middle Earth” composto da 44 opere, sarà corredata da brevi e significativi testi originali delle opere dello scrittore e da un’approfondita bibliografia dedicata all’autore e al suo pensiero.

“Una mostra dedicata a un importante scrittore, come Tolkien, nel 50º anniversario della sua morte, con la quale Luisa Rota Sperti omaggia il grande scrittore – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. La biblioteca ospita l’esposizione di queste tavole ampliando le sue funzioni ordinarie di archiviazione, consultazione, prestito e studio, e consolidando di fatto il suo ruolo di polo culturale cittadino, grazie a un dialogo constante con autori, attraverso eventi e iniziative, presentazione di libri e mostre”.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 2 al 22 settembre nei locali della biblioteca, in via Bovara 58, dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 18:30, con l’artista presente i sabati dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 per accompagnare i visitatori alla scoperta del ciclo pittorico.

L’ingresso sarà libero e gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca scrivendo a biblioteca@comune.lecco.it.