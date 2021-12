LECCO – Tra le iniziative del periodo dell’Avvento che caratterizzano la Comunità Pastorale Madonna del Rosario che comprende le parrocchie di S. Nicolò in Lecco, S. Materno in Pescarenico di Lecco e S. Carlo V. in Malgrate e il santuario Nostra Signora della Vittoria, c’è la festa dei cooperatori e della liturgia l’8 dicembre, nella solennità dell’Immacolata concezione di Maria dove sono stati presentati Sara, Alessandro, Marco, Ferdi.

Si è conclusa nel pomeriggio la festa annuale di questi laici che donano il loro tempo e le loro energie all’oratorio, ai più piccoli da sempre sostenuti dall’oratorio San Luigi. La Festa era iniziata il giorno prima con un incontro dedicato al tema dell’educazione con don Stefano Guidi, ed è proseguita oggi con la messa, il pranzo e la benedizione dei nuovi cooperatori nella cappella dell’oratorio. Sono state ricordate anche due persone che hanno significato molto per la Comunità di Lecco Centro e che sono morte recentemente: don Giuseppe Longhi e don Franco Carnevali. Durante la messa delle 11:30 sono stati accolti anche i nuovi chierichetti e i nuovi cantori.

Inoltre non è mancata la Raccolta Alimenti per i bisognosi l’11 e 12 dicembre. L’iniziativa ha raccolto beni alimentari di lunga conservazione che sono stati consegnati al banchetto allestito all’ingresso della canonica di San Nicolò e alle varie messe del fine settimana nelle altre parrocchie.