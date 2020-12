LECCO – In vista delle nevicate previste per oggi, nel corso della serata di ieri sono state cosparse di sale, con un quantitativo superiore al solito, le vie cittadine, lungo le quali dalla scorsa notte sono in azione 9 spazzaneve, che alla pulizia delle strade principali, finalizzata a garantire un ottimale transito veicolare, intervallano la pulizia delle vie secondarie.

Dalle 8 di questa mattina due squadre di volontari del gruppo comunale di protezione civile sono attive sul territorio con il compito di segnalare situazioni di particolare criticità alla centrale operativa della polizia locale. Già da giovedì infatti il servizio di protezione civile comunale aveva attivato i volontari e predisposto gli automezzi per organizzare gli interventi.

Anche gli agenti della polizia locale stanno monitorando le strade cittadine, con una particolare attenzione alle arterie principali e alla vecchia strada per la Valsassina, riscontrando la necessità di intervenire per auto in panne, oltre che rilevando un caso di caduta rami in corso Bergamo, che ha necessitato l’intervento dei vigili del fuoco. Caduta rami anche in via Santo Stefano, oltre che al parco di Villa Gomes, già segnalate e messe provvisoriamente in sicurezza dai volontari in perlustrazione, mentre nessuna criticità riscontrata alla struttura drive through allestita al Bione.

Sono chiusi fino al termine dell’emergenza e la successiva verifica delle alberature, i parchi cittadini, così come i cimiteri, ai quali saranno garantiti gli accessi esclusivamente per i servizi essenziali.

Econord è attiva per pulizia dei marciapiedi nelle zone maggiormente frequentate, mentre, nel rispetto del regolamento, i cittadini sono invitati ad occuparsi degli accessi alle abitazioni e di tutto il fronte di proprietà. La nevicata in corso, copiosa e intensa, dovrebbe concludersi al termine della mattinata. L’invito è a spostarsi da casa solo se strettamente necessario, mentre continua il monitoraggio coordinato dagli uffici preposti del Comune di Lecco.