LECCO – La Conferenza episcopale Lombarda, attraverso il suo portavoce don Walter Magni, invia un comunicato nel quale, esprimendo vicinanza a tutti coloro che sono colpiti e coinvolti dall’emergenza Coronavirus, rinnova le disposizioni relative a celebrazioni, luoghi di culto e oratori. Le celebrazioni con la presenza di fedeli sono sospese dall’8 marzo fino a nuova comunicazione, le chiese rimarranno aperte per la preghiera individuale e per l’incontro personale con i sacerdoti, si invita alla preghiera in famiglia e si dispone, analogamente a quanto avviene per le scuole, la chiusura degli oratori e delle relative attività educative fino a domenica 15 marzo.

Oggi anche le Vie Crucis in Valsassina sono sospese e i parroci invitano i fedeli a seguire il rito che l’arcivescovo, monsignor Mario Delpini, guiderà a Cairate (Varese) per la Zona pastorale II senza la presenza di fedeli in diretta dalle 21 su Radio Marconi, Radio Mater, Radio Missione Francescana e www.chiesadimilano.it. Quella di Cairate è la prima Via crucis zonale presieduta dall’arcivescovo dal titolo “Umiliò se stesso”, citazione della Lettera ai Filippesi (2,8), per la Quaresima 2020.

Nelle chiese aperte nei rioni lecchesi, verrà oggi esposta oggi la Croce di Gesù usata per la Via Crucis con la possibilità di recitare tutte e qualcuna delle stazioni in modo personale ed individuale.

Domenica 8 marzo, i parroci invitano tutti i fedeli ad unirsi con quelli della Diocesi di Milano, in casa con i loro familiari, a pregare con l’arcivescovo Delpini che dalla Basilica di Agliate (Carate Brianza) presiederà la celebrazione eucaristica della seconda II di Quaresima. La celebrazione sarà trasmessa per tutto il territorio regionale in diretta a partire dalle 11 su Rai 3 (digitale terrestre, non satellite, non HD) e sul sito della TgrLombardia, interpretando così il suo ruolo di servizio pubblico.

Infine, per tutti i fedeli che lo vorranno sarà trasmessa ancora una volta sul canale YouTube della Comunità la funzione domenicale delle 18 in Sant’Alessandro a Barzio, concelebrata dai sacerdoti della Comunità Pastorale Maria Regina dei monti.